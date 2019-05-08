Лавина в горах Алтая унесла жизни семи туристов

В горах Алтая сошедшая лавина унесла жизни семи человек.

Об этом РИА сообщил источник в местных экстренных службах.

Согласно предоставленной информации, все семь туристов были жителями Новосибирска. Лавина настигла их, когда те поднимались на Южно-Чуйский хребет.

Как сообщил СМИ источник в МЧС, всего в туристической группе было девять человек. Двум из них удалось выжить.