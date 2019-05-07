Пять человек оказались в заложниках в табачном магазине под Тулузой

Во Франции вооруженный мужчина захватил в заложники пять человек в табачном магазине. Он требует отодвинуть полицейское оцепление и прислать переговорщика, иначе он угрожает убить заложника.
Местные правоохранители оповещают население ближайших коммун, чтобы они не выходили без надобности из домов, поскольку полиция проводит спецоперацию в районе инцидента.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что директор ФСБ Николай Патрушев гарантировал жизнь террористам, если они отпустят заложников. "Мы ведем и будем вести переговоры, надеюсь, что они принесут результаты, имею в виду в первую очередь освобождение заложников", - подчеркнул глава ФСБ.
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