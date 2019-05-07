СМИ: пассажиры с вещами не создавали проблем с эвакуацией из горящего SSJ-100

Пассажиры, которые спасались из салона загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" вместе со своими вещами, не повлияли на скорость эвакуации.



СК показал, как выглядит сгоревший в Шереметьево самолет изнутри / Новости от 06.05.2019 11:35

"Пассажиры с личными вещами не повлияли на скорость эвакуации. Люди, которые могли эвакуироваться, сделали это быстро", - передает агенство "РИА Новости" слова своего источника.

Источник добавил, что дальнейшее расследование установит точные причины, по которым из самолета не смогли выбраться погибшие.

Напомним, накануне появилась информация о том, что причиной гибели людей стали другие пассажиры самолета, которые спасали свой багаж и тем самым мешали эвакуации пассажиров, находившихся в хвосте лайнера. Однако, по словам пресс-секретаря "Аэрофлота" Максима Фетисова, эвакуация пассажиров из загоревшегося "Суперджета" заняла 55 секунд при нормативе в 90 секунд.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что ошибка пилотов является основной версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьеве. Пилоты превысили скорость снижения лайнера, что привело к жесткому касанию шасси со взлетно-посадочной полосой и "отскокам".

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