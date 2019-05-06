По меньшей мере полсотни человек погибли в результате взрыва бензовоза в Нигере

По меньшей мере 56 человек погибли в городе Ниамей, столице Нигера, в результате взрыва бензовоза.

О трагедии сообщает местное новостное издание ActuNiger.

Инцидент, согласно предоставленной информации, произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Рядом с городским аэропортом, сообщают СМИ Нигера, перевернулась автоцистерна с бензином.

Местные жители начали набирать топливо, что вытекало из цистерны. В этот момент и произошел взрыв, указывают журналисты из ActuNiger.