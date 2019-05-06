В Сеть просочился ролик, на котором якобы сотрудники аэропорта смеются над катастрофой SSJ-100 в Шереметьеве

В социальных сетях приобретает популярность видеоролик, на котором люди смеются и шутят над пожаром самолета SSJ-100 в Шереметьево. В аннотации к видео утверждается, что эти люди - сотрудники аэропорта.
Помимо насмешек и неуместных шуток видео наполнено нецензурной лексикой. В пресс-службе аэропорта Шереметьево отказались давать комментарии, но отметили, что ведут поиск людей, которые могли в грубой форме насмехаться над трагедией в момент, когда все экстренные службы аэропорта предпринимали все усилия для спасения пассажиров.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в гибели 41 пассажира SSJ-100 признали людей, которые пытались спасти свой багаж.
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