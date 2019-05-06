ВПП в Шереметьево, на которую аварийно сел SSJ-100 все еще остается заблокированной

По состоянию на 6 мая аэропорт Шереметьево функционирует только с одной взлетно-посадочной полосой. Вторая ВПП все-еще остается закрытой из-за крушения самолета SSJ-100, которое произошло накануне.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пожаре пассажирского самолета SSJ-100 в Шереметьево. При посадке самолет трижды ударился о землю, топливо из баков вспыхнуло, охватив заднюю часть фюзеляжа "Суперджета". При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. По предварительным данным, с первого захода самолет не смог приземлиться из-за слишком высокой скорости, при втором отказала вся автоматика. Подчеркнем, что это неофициальные данные.
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