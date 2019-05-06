5 детей и 8 взрослых пострадали при пожаре в одном из жилых домов Железноводска

Тринадцать человек пострадали при пожаре в жилом доме в городе Железноводск Ставропольского края.

Об этом РИА сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Известно, что среди пострадавших пятеро детей.

Отметим, что пожар в одном из девятиэтажных панельных домов по улице Энгельса охватил площадь порядка 100 квадратных метров.

Фото: facebook.com/ @MNS.GOV.UA