На Гаваях турист перелез через ограждения и упал в кратер вулкана

Турист упал в кратер действующего вулкана. Инцидент произошел в США, в Национальном парке Гавайских вулканов.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Как сообщают СМИ, 32-летний мужчина перелез через ограждения, но потерял равновесие и упал, пролетев несколько десятков метров.

Спустя девять часов поисков спасателям удалось найти пострадавшего. Он упал на один из многочисленных узких выступов кратера. С тяжелыми травмами незадачливого туриста отправили в больницу.

Фото: pixabay.com.