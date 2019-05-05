СМИ сообщили о погибших при пожаре в Sukhoi Superjet 100

При пожаре в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погибли как минимум 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", — сказал источник.
Ранее в Следственном комитете сообщали об одном погибшем и четырех пострадавших. Также сообщалось, что спасатели пытались пробиться к пассажирам в хвостовой части самолета, которая полностью сгорела.
На борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Самолет компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва-Мурманск. Через 28 минут после взлета самолет совершил аварийную посадку.
В качестве причин ЧП предварительно назывался отказ электрооборудования и попадание в "Суперджет" молнии. Самолет прошел плановое техническое обслуживание в апреле 2019 года.
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