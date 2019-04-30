Убивший двухлетнего внука омич объяснил свой поступок галлюцинацией

54-летний житель Омска Александр Драненко, засунувший в раскаленную печь собственного двухлетнего внука, объяснил журналистам причину своего преступления. Он признался, что в тот день много пил, и из-за этого у него начались галлюцинации.



Двухлетний малыш, которого пьяный дед пытался сжечь в печи, умер в Омске / Новости от 26.04.2019 11:35

Ребенок, умер от полученных ожогов в больнице после того как врачи двое суток боролись за его спасение.

В настоящее время мужчина находится в СИЗО по обвинению в убийстве с особой жестокостью. Как сообщает "Комсомольская правда Омск", припомнить, какое именно видение заставило его так жестоко расправиться с внуком, дед не смог.

Ранее Александр Драненко уже отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу.

По словам обвиняемого в убийстве, родные пока не навещали его в следственном изоляторе и даже не передавали вещей и одежды.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, как житель Бурятии съел сердце своей трехлетней дочери под действием галлюцинаций, вызванных приемом наркотического препарата. По словам убийцы, в момент совершения преступления он был убежден, что изгоняет из тела дочери вселившихся в него бесов.

Источник фото: fsin-atlas.ru

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