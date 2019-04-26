Красноярск: на территории крупного оборонного завода пожар

На территории завода "Красмаш", одного из крупнейших оборонных предприятий страны, начался пожар. В управлении МЧС по Красноярскому краю ему присвоили четвертый класс сложности — самый высокий в регионе. Площадь возгорания составила около 5 тысяч квадратных метров.



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Огонь охватил крышу корпуса холодильного оборудования. Он принадлежит местному предприятию "Бирюса", но находится на территории "Красмаша". Представители "Роскосмоса" считают, что угрозы оборонному производству в настоящее время нет.

Завод выпускает ракеты "Синева" и модули для разгона ракет "Зенит" и "Протон". Также на нем предполагается развернуть выпуск новых тяжелых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". На "Красмаше" делали факелы для эстафеты Олимпийского огня к сочинской Олимпиаде.

В ликвидации огня участвуют 64 сотрудника МЧС, задействовано 5 автоцистерн. Над горящим зданием поднимается густой столб дыма, который отчетливо виден из разных частей города. На площади в 2,5 тысячи квадратных метров в здании обрушилась кровля.

Источник фото: Видео со страницы marina_kartina в Instagram

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