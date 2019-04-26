СМИ сообщают о пожаре в РГУ нефти и газа в Москве

В здании российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в Москве произошел пожар.
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах столицы, возгорание произошло на шестом этаже здания, где наблюдается полное задымление.
"В здании по адресу: Ленинский проспект, дом 65, корпус 1, возник пожар. Произошло частичное обрушение потолка", - сказал источник агентства.
В настоящее время нет никаких данных о пострадавших в результате пожара. Как сообщает телеканал "Москва.24" из здания было эвакуировано около трех тысяч человек.
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