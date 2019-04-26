Дмитрий Быков назвал причиной своей болезни случайное отравление

Писатель и публицист Дмитрий Быков опроверг сообщения, что причиной его госпитализации в Уфе стал сахарный диабет. По словам Быкова, он внимательно следит за уровнем сахара в своей крови, а резкое ухудшение состояния здоровья вызвано отравлением. При этом, в умышленность этого отравления он не верит.



Дмитрий Быков записал в больничной палате программу для «Эха Москвы»

"Когда человек говорит, что он чем-то отравился, это не значит, что его обязательно кто-то отравил", — сказал Быков в своей авторской программе "Один" на радио "Эхо Москвы".

Двухчасовую программу он записал с разрешения врачей, находясь в больнице.

Писатель подчеркнул, что если бы речь шла о спланированном покушении на его жизнь со стороны спецслужб, он бы уже был мертв.

"Если бы они хотели меня отравить, они бы смогли это сделать. И уж точно не захотели бы мне организовывать самолет в Бурденко", — заявил Дмитрий Быков.

Напомним, что Дмитрий Быков потерял сознание в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу 16 апреля. Как сообщала "Правда.Ру", по прибытии в столицу Башкирии писателя доставили в местную больницу, где ввели в состояние искусственной комы, а спустя два дня частным самолетом отправили в Москву.

Источник фото: wikimedia. org

Читайте также

Быков написал пост в Instagram впервые после госпитализации

Мария Захарова vs. Дмитрий Быков: стихотворный "баттл"