Стало известно, какую сумму вывел Навальный с биткоин-кошельков на заграничные поездки

Скандально известный Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, можно сказать, еле сводит концы с концами. Повсеместно закрываются штабы блогера, люди увольняются. Исход весьма закономерный: уже долгое время сотрудники работают, что называется, "за идею". Только непонятно, за какую.

Тем временем сам Алексей ни в чем себе не отказывает. Дорогие рестораны, брендовая одежда, лучшее образование для детей и, конечно же, путешествия.

Еще совсем недавно дочь Навального Даша, хвастаясь поступлением на бюджет в Стэнфорд, рассказывала о мизерном доходе ее семьи. Однако факты говорят об обратном.

Стало известно, что все фешенебельные курорты стали доступны семье Навальных благодаря поступлениям на биткоин-кошельки. "Пожертвования" поступали, по странному стечению обстоятельств, буквально накануне того или иного "разоблачительного" расследования.

Даты зачисления средств проследить легко, поскольку все находится в открытом доступе. Например, сразу после обнародования материала про бизнесмена Дерипаску на счет Навального поступило 13 биткоинов.

Также не составило труда выяснить, куда скандальный блогер спускал полученные донаты. Возможно, "расследователь" из Алексея никудышный, но вот кормилец он что надо: все средства он спускал на семейный отдых и недвижимость.

На данный момент домочадцы Навального обитают в квартире премиум-класса, стоимость которой исчисляется в десятках миллионов рублей. К слову, об этом стало известно благодаря Дарье. На своем Ютуб-канале девочка демонстрировала подписчикам письмо из Стэнфорда, засветив таким образом свой адрес.

Кроме того, Навальный часто балует близких иностранными курортами. Если рядовой россиянин привык отдыхать максимум раз в год, то Алексей может позволить себе вояж за границу трижды за полгода. Причем в большинстве случаев с женой и детьми.

Примечательно, что деньги на курорты также были получены из биткоин-кошелька. Даты заграничных отпусков подозрительно совпадают с датами транзакций.

Итого, за последний год Навальный потратил 47 млн рублей на заграничные путешествия.

Абсурдная картина вырисовывается, особенно на фоне поступления Дарьи Навальной в Стэнфордский университет. Известно, что поступить в данный вуз на бюджетной основе можно лишь с учетом того, что доход семьи абитуриента будет составлять не более 120 тысяч в год. Навальный получает гораздо больше.

Давно известно, что у Навального прекрасное чутье на деньги. И добывать их он готов любым способом. Так, в феврале он безуспешно пытался шантажировать петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, обещая прекратить травлю его компании "Конкорд" в обмен на 300 миллионов рублей. Само собой, предприниматель тут же указал ему на дверь.