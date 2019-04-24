Вышедший из строя спутник ГЛОНАСС вернулся к работе

Спутник № 751 навигационной системы ГЛОНАСС, прекративший передавать сигналы за Землю в три часа ночи 24 апреля, вернулся в строй. Об этом сообщил Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.
Аппарат не работал примерно восемь часов. После прекращения передачи данных его перевели на техобслуживание.
Спутник был запущен в феврале 2016 года, а гарантийный срок его эксплуатации истекал в 2023 году. Орбитальная группировка ГЛОНАСС состоит из 26 спутников, для ее полноценной работы исправными должны быть не менее 24 аппаратов.
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