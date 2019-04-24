Один из спутников ГЛОНАСС вышел из строя

Один из 26 спутников глобальной навигационной системы ГЛОНАСС перестал передавать на Землю свои координаты. Поступление данных прервалось в три часа ночи 24 апреля. Для полноценной работы системы необходимо 24 исправных космических аппарата.



ГЛОНАСС выкачал деньги из космоса

Гарантийный срок эксплуатации вышедшего из строя спутника составляет семь лет и истекает в феврале 2023 года. На орбиту он был запущен чуть более трех лет назад.

Согласно сообщению на сайте прикладного потребительского центра ГЛОНАСС, сейчас аппарат выведен на техническое обслуживание.