Бастрыкин: "керченский стрелок" совершил преступление из-за издевательств однокурсников

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал свою версию мотивов, которые побудили студента керченского колледжа Станислава Рослякова устроить массовое убийство в октябре 2018 года.



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"Унижение на основе разного имущественного положения. Этого мальчика постоянно унижали одноклассники", — отметил глава СКР, выступая перед студентами Всероссийского государственного университета юстиции.

По словам Бастрыкина, сверстники издевались над Росляковым из-за того, что тот не мог себе позволить купить оригинальные джинсы известных брендов.

"Он покупал где-то на рынке, его постоянно унижали на этой основе. И вот результат — нашел вариант, посмотрел в интернете, как в американской действительности это произошло", — сказал Александр Бастрыкин.