Ректора новгородского вуза арестовали за взятки

Следственное управление СКР по Новгородской области возбудило уголовное дело в отношении ректора "Регионального института профессионального развития" по обвинению во взятках.
В ведомстве полагают, что женщина устанавливала подчиненным повышенные премии, а потом заставляла отдавать ей часть денег. Общая сумма присвоенных ею таким образом средств, выделенных образовательному учреждению из областного бюджета, превысила 300 тысяч рублей.
22 апреля суд избрал ректору меру пресечения в виде содержания под стражей.
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