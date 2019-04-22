Ректора новгородского вуза арестовали за взятки

Следственное управление СКР по Новгородской области возбудило уголовное дело в отношении ректора "Регионального института профессионального развития" по обвинению во взятках.



В Новгороде ректор забирал премии сотрудников себе

В ведомстве полагают, что женщина устанавливала подчиненным повышенные премии, а потом заставляла отдавать ей часть денег. Общая сумма присвоенных ею таким образом средств, выделенных образовательному учреждению из областного бюджета, превысила 300 тысяч рублей.

22 апреля суд избрал ректору меру пресечения в виде содержания под стражей.