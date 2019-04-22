В Москве похитили картину Левитана

Полотно художника Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня", выставленное на одном из антикварных аукционов Москвы, оказалось ворованным. Картина, стоимость которой оценивается более чем в два миллиона рублей, принадлежит руководителю компании, специализирующейся на научной экспертизе предметов искусства.



Видео похищения картины Куинджи из Третьяковки / Новости от 28.01.2019 11:34

Ссылаясь на источники в полиции, телеканал "Ран ТВ" сообщает, что владелец передал картину женщине, взяв расписку. А от нее работа Левитана попала к третьим лицам. Увидев картину на аукционе, владелец обратился в правоохранительные органы.