В Москве похитили картину Левитана

Полотно художника Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня", выставленное на одном из антикварных аукционов Москвы, оказалось ворованным. Картина, стоимость которой оценивается более чем в два миллиона рублей, принадлежит руководителю компании, специализирующейся на научной экспертизе предметов искусства.
Ссылаясь на источники в полиции, телеканал "Ран ТВ" сообщает, что владелец передал картину женщине, взяв расписку. А от нее работа Левитана попала к третьим лицам. Увидев картину на аукционе, владелец обратился в правоохранительные органы.
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