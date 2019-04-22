Начальник ГИБДД Чебаркуля попался на пьяной езде

Начальника отдела ГИБДД города Чебаркуль уволят из правоохранительных органов за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.



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Сотрудник попал в ДТП в ночь на 21 апреля. Проверка показала, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Происшествие обошлось без пострадавших, повреждения получили два автомобиля.

Областное управление МВД проводит проверку по факту инцидента. К непосредственным руководителям сотрудника также могут быть приняты дисциплинарные меры.