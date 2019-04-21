СМИ сообщают о двух новых взрывах на Шри-Ланке

В столице Шри-Ланки Коломбо произошло два новых взрыва. По предварительным данным, погибли по меньшей мере два два человека.



Пострадавший рассказал подробности теракта в Крайстчерче / Новости от 15.03.2019 20:34

Известно, что один из взрывов прогремел недалеко от городского зоопарка. По данным телеканала News First, другой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода. Общее количество жертв серии взрывов в праздник Пасхи на Шри-Ланке достигло 187 человек.

Напомним, что в результате шести почти одновременных взрывов в трех отелях и трех церквях Коломбо и пригородах погибли 185 человек, около 400 человек получили ранения. Среди погибших есть и иностранные поданные. Пока ни одна экстремистская организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Президент России Владимир Путин назвал атаки "жестоким и циничным актом". "Россия была и останется надежным партнером Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма", - отметил он и выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей.