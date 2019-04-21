СМИ сообщают о двух новых взрывах на Шри-Ланке

В столице Шри-Ланки Коломбо произошло два новых взрыва. По предварительным данным, погибли по меньшей мере два два человека.
Известно, что один из взрывов прогремел недалеко от городского зоопарка. По данным телеканала News First, другой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода. Общее количество жертв серии взрывов в праздник Пасхи на Шри-Ланке достигло 187 человек.
Напомним, что в результате шести почти одновременных взрывов в трех отелях и трех церквях Коломбо и пригородах погибли 185 человек, около 400 человек получили ранения. Среди погибших есть и иностранные поданные. Пока ни одна экстремистская организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Президент России Владимир Путин назвал атаки "жестоким и циничным актом". "Россия была и останется надежным партнером Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма", - отметил он и выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей.
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