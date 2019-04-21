Число погибших на Шри-Ланке превысило 180 человек

Не менее 185 человек погибли в результате серии взрывов, прогремевших в трех отелях и трех церквях на Шри-Ланке утром 21 апреля.



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По данным местных СМИ, около 400 человек получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, среди погибших есть 35 иностранных граждан, среди которых туристы из США, Нидерландов и Великобритании.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, россиян нет среди погибших и пострадавших при взрывах.

Напомним, что в общей сложности шесть взрывов прогремели в столице государства Коломбо и ее пригородах. Три взрыва произошли в нескольких отелях, еще три - в церквях во время празднования католической Пасхи. Ответственность за произошедшее пока на себя никто не взял.