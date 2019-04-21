Число погибших на Шри-Ланке превысило 180 человек

Не менее 185 человек погибли в результате серии взрывов, прогремевших в трех отелях и трех церквях на Шри-Ланке утром 21 апреля.
По данным местных СМИ, около 400 человек получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, среди погибших есть 35 иностранных граждан, среди которых туристы из США, Нидерландов и Великобритании.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, россиян нет среди погибших и пострадавших при взрывах.
Напомним, что в общей сложности шесть взрывов прогремели в столице государства Коломбо и ее пригородах. Три взрыва произошли в нескольких отелях, еще три - в церквях во время празднования католической Пасхи. Ответственность за произошедшее пока на себя никто не взял.
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