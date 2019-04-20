Стали известны подробности нападения на здание Минсвязи в Кабуле

20 апреля возле здания министерства связи в Кабуле произошел взрыв. Об этом заявлял официальный представитель МВД Афганистана Насрат Рахими. Телеканал 1TV News сообщил подробности инцидента.
Телеканал со ссылкой на Минздрав Афганистана сообщил, что несколько боевиков совершили нападение на министерство связи. Среди боевиков были три террориста-смертника. Полицейским удалось ликвидировать двоих боевиков. На данный момент продолжается антитеррористическая операция.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о взрыве в Кабуле.
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