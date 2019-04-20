Стали известны подробности нападения на здание Минсвязи в Кабуле

20 апреля возле здания министерства связи в Кабуле произошел взрыв. Об этом заявлял официальный представитель МВД Афганистана Насрат Рахими. Телеканал 1TV News сообщил подробности инцидента.



Опубликованы первые кадры с места взрывов в Кабуле

Телеканал со ссылкой на Минздрав Афганистана сообщил, что несколько боевиков совершили нападение на министерство связи. Среди боевиков были три террориста-смертника. Полицейским удалось ликвидировать двоих боевиков. На данный момент продолжается антитеррористическая операция.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о взрыве в Кабуле.

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