Париж: кирпичами по полицейским

Парижане пытаются защищать свои права в ходе очередной акции "желтых жилетов", которая прошла в столице Франции сегодня.



Желтые жилеты: как это было

В ход, как утверждают информационные агентства, пошли кирпичи и самокаты.

В принципе же, со слов очевидцев, в правоохранителей бросают всё, что попадается под руку.

Недалеко от известной на весь мир Бастилии тяжелые самокаты полетели в сторону полицейских.

Как сообщала ранее Правда.Ру, протесты во Франции начались в ноябре прошлого года. Французы протестуют против повышения цен на топливо, которое в несколько раз меньше аналогичных повышений на бензин и дизтопливо в России.