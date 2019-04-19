11-летняя американка умерла из-за сильной аллергической реакции на зубную пасту

11-летняя девочка Денис Сэлдейт из США скончалась из-за сильной аллергической реакции на зубную пасту.
Теперь ее убитая горем мать хочет предупредить других родителей о том, как важно читать состав любого продукта перед его использованием.
У ее дочки, рассказывает женщина, была аллергия на молоко. После использования зубной пасты с молочным белком у нее развился анафилактический шок.
Рецепт, сокрушается американка, ее ребенку выписал дантист. Специалист, поясняет она, тем самым хотел укрепить эмаль ее зубов.
Эта зубная паста стала единственным продуктом, состав которого мать Денис Сэлдейт не стала проверять.
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