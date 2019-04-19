13 человек погибли в результате обрушения крыши церкви в ЮАР

13 человек погибли в ночь с четверга на пятницу в результате частичного обрушения крыши церкви в провинции Квазулу-Наталь в Южно-Африканской Республике



Фермеры-буры из ЮАР присмотрели земли в Калужской области / Новости от 30.09.2018 11:18

Также по меньшей мере 16 человек пострадали.

Об инциденте сообщает британская газета The Sunday Times.

Согласно предоставленной информации, трагедия произошла прямо во время службы.

К обрушению, указывают авторы материала, скорее всего привели продолжительные и сильные ливни, терроризирующие сегодня провинцию Квазулу-Наталь.