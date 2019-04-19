13 человек погибли в результате обрушения крыши церкви в ЮАР

13 человек погибли в ночь с четверга на пятницу в результате частичного обрушения крыши церкви в провинции Квазулу-Наталь в Южно-Африканской Республике
Также по меньшей мере 16 человек пострадали.
Об инциденте сообщает британская газета The Sunday Times.
Согласно предоставленной информации, трагедия произошла прямо во время службы.
К обрушению, указывают авторы материала, скорее всего привели продолжительные и сильные ливни, терроризирующие сегодня провинцию Квазулу-Наталь.
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