СМИ: под Псковом военные принудительно посадили самолет, нарушивший границу России

Российские военные перехватили и принудительно посадили в Псковской области легкомоторный самолет, который нарушил воздушное пространство РФ.
Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, воздушное судно двигалось со стороны Прибалтики.
"С учетом характеристик полета, предположительно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы", - цитирует агентство слова своего источника.
Он добавил, что самолет был замечен накануне в воздушном пространстве России в Новгородской области. Его обнаружили силы противовоздушной обороны, после чего в небо были подняты истребители-перехватчики. Неопознанный самолет двигался на малой высоте и не отвечал на запросы с земли, в связи с чем российские военные приняли решение принудить воздушное судно к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
"Пилот самолета-нарушителя задержан. Его личность, гражданство и цели полета устанавливаются", - добавил источник "Интерфакса".
Стоит отметить, что в настоящее время официального подтверждения данной информации не поступало.
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