СМИ: под Псковом военные принудительно посадили самолет, нарушивший границу России

Российские военные перехватили и принудительно посадили в Псковской области легкомоторный самолет, который нарушил воздушное пространство РФ.



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Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, воздушное судно двигалось со стороны Прибалтики.

"С учетом характеристик полета, предположительно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы", - цитирует агентство слова своего источника.

Он добавил, что самолет был замечен накануне в воздушном пространстве России в Новгородской области. Его обнаружили силы противовоздушной обороны, после чего в небо были подняты истребители-перехватчики. Неопознанный самолет двигался на малой высоте и не отвечал на запросы с земли, в связи с чем российские военные приняли решение принудить воздушное судно к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.

"Пилот самолета-нарушителя задержан. Его личность, гражданство и цели полета устанавливаются", - добавил источник "Интерфакса".

Стоит отметить, что в настоящее время официального подтверждения данной информации не поступало.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вылетевший с британской авиабазы американский бомбардировщик B-52 подошел крайне близко к одной из военных баз РФ в Калининграде. Отмечается, что экипаж военного воздушного судна США отрабатывал метание бомб по западному форпосту России.

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