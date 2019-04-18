Суд арестовал главу правового управления Росавиации

Глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Федерального агентства воздушного транспорта Владимир Мнишко арестован по решению Мещанского суда Москвы. Его обвинили в хищении на сумму более миллиарда рублей.
В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте считают, что при содействии Мнишко Росавиация необоснованно перечислила эту сумму коллегии адвокатов в результате намеренного завышения цены госконтракта. В действиях главы управления усмотрели признаки мошенничества.
"Сегодня по ходатайству следствия в отношении должностного лица Росавиации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила ТАСС представитель следственного управления Елена Марковская.
Председатель получавшей деньги коллегии адвокатов также арестован.
В Федеральном агентстве воздушного транспорта говорят, что Владимир Мнишко находится на больничном.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, находящийся под арестом по обвинению в махинациях с землей, перенес остановку сердца после очередного допроса.
Источник фото: rg.ru
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