Заключенный в СИЗО экс-глава Серпуховского района перенес остановку сердца

Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, заключенный под стражу по обвинению в коррупции, перенес остановку сердца. Его перевезли из СИЗО "Матросская тишина" в московскую городскую больницу № 20.
По словам жены арестованного Юлии Шестун, остановка сердца произошла 17 апреля.
"Ему сделали укол адреналина и привели в себя. Была ли у него клиническая смерть, я точно сказать не могу, я не видела его", — сообщила Юлия Шестун изданию Znak.com.
Ухудшение состояния экс-главы Серпуховского района произошло на 69 день его голодовки. Он потерял сознание во время допроса, после чего врачи и констатировали остановку сердца.
Следственный комитет считает, что Александр Шестун занимался махинациями с муниципальной землей, сумев тем самым незаконно обогатиться за счет своего служебного положения на десять миллиардов рублей. Районом он руководил 15 лет, с 2003 по 2018 год.
Сам Шестун обвинений не признает и жалуется на давление и угрозы со стороны следствия.
Источник фото: Следственный комитет России
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