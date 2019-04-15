Шесть человек судят за распространение видео теракта в Новой Зеландии

Суд новозеландского города Крайстчерч рассматривает дело о распространении видео теракта в местной мечети, произошедшего 15 марта. На скамье подсудимых оказались шесть человек. Им грозит до 14 лет тюремного заключения.
В результате нападения на мечеть вооруженных людей погибло 50 и ранено 48 прихожан. Один из нападавших записывал происходящее на экшн-камеру и вел с нее интернет-трансляцию. Видео получило широкое распространение в facebook. Как сообщала "Правда.Ру", через сутки после трагедии компания удалила полтора миллиона роликов с этой записью.
Несмотря на призывы полиции ограничить распространение видео, его активно использовали средства массовой информации, а 18 марта показал на митинге в Анталии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Из шести обвиняемых в распространении видео двое находятся под стражей. Остальные на время суда будут находиться на свободе при условии не пользоваться интернетом и не приближаться к мечетям на расстояние ближе 500 метров.
Источник фото: wikimedia.org
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