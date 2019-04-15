Шесть человек судят за распространение видео теракта в Новой Зеландии

Суд новозеландского города Крайстчерч рассматривает дело о распространении видео теракта в местной мечети, произошедшего 15 марта. На скамье подсудимых оказались шесть человек. Им грозит до 14 лет тюремного заключения.



Атака на мечети в Крайстчерче: нападавшие готовили взрывы / Новости от 15.03.2019 09:09

В результате нападения на мечеть вооруженных людей погибло 50 и ранено 48 прихожан. Один из нападавших записывал происходящее на экшн-камеру и вел с нее интернет-трансляцию. Видео получило широкое распространение в facebook. Как сообщала "Правда.Ру", через сутки после трагедии компания удалила полтора миллиона роликов с этой записью.

Несмотря на призывы полиции ограничить распространение видео, его активно использовали средства массовой информации, а 18 марта показал на митинге в Анталии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Из шести обвиняемых в распространении видео двое находятся под стражей. Остальные на время суда будут находиться на свободе при условии не пользоваться интернетом и не приближаться к мечетям на расстояние ближе 500 метров.

Источник фото: wikimedia.org

Читайте также

"Один из самых черных дней": в Новой Зеландии расстреляли прихожан мечети

О чем говорит манифест новозеландского убийцы

В Новой Зеландии рассказали о планах стрелка продолжить атаку