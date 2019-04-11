Помощник бывшего директора ФСБ скончался вскоре после смерти своего начальника

Сергей Шамарин был обнаружен мертвым в своем рабочем кабинете в Госдуме. Он был помощником депутата Николая Ковалева, который ранее также скончался. Причина смерти 62-летнего политика остается неизвестной.
Напомним, Николай Ковалев, занимавший должность директора Федеральной службы безопасности России с 1996 по 1998 год умер 6 апреля 2019 года. Он был депутатом Государственной думы РФ и занимал должность заместителя председателя комиссий по оборонно-промышленному комплексу, расходам бюджета на национальную оборону и противодействию коррупции.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о смерти народного артиста России Алексея Булдакова. Пресс-служба Гильдии актеров кино Союза кинематографистов сообщила, что актер Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет. Россияне запомнили актера по главной роли в фильме "Особенности национальной охоты".
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