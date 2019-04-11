Собака на взлетной полосе помешала посадке самолета в Петрозаводске

Авиакомпания "Победа" будет добиваться от аэропорта Петрозаводска компенсации расходов, возникших из-за внезапного появления на взлетно-посадочной полосе собаки. Увидев животное, пилот заходившего на посадку самолета был вынужден увести воздушное судно на второй круг.

"Собакам не место на аэродроме, это создает угрозу безопасности для наших клиентов. Намерены взыскать с аэропорта расходы", — сказал 11 апреля представитель авиакомпании информагентству "Москва".

Инцидент произошел 9 апреля при посадке пассажирского самолета, летевшего в Петрозаводск из Москвы. Происшествие не поменяло расписания вылетов — в обратный рейс воздушное судно отправилось по графику.

Несколько лет назад аналогичный случай произошел в Чите. Выяснив причины произошедшего, транспортная прокуратура установила, что ограждение взлетно-посадочной полосы не препятствует проникновению на нее посторонних людей и животных, а суд обязал аэропорт усилить ограждение.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили на борт народного артиста СССР Василия Ланового, который направлялся выступать в Ростов-ка-Дону. У артиста оказался негабаритный багаж, который, согласно правилам перевозчика, было необходимо заранее оплатить.

Источник фото: wikimedia.org

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