Сотрудники ГК "СЕРКОНС" как "привет" из девяностых

"Добивай их!", "убивайте!" — это не "лихие" девяностые, а самый, что ни на есть 2019 ощущением численного преимущества. Под раздачу зарвавшихся сотрудников Центра сертификации продукции и услуг "СЕРКОНС" попали журналисты портала "РОСДЕРЖАВА", авторы известного канала на YouTube про борьбу за права "Движение" А. Ю. Дорогов, П. А. Цыбуляк, А. В. Орел. Они просто выполняли редакционное задание, действуя в рамках актуального российского законодательства, но в попытках найти правду угодили в больницу. Такую информацию передает портал Pikabu.

Избиение журналистов произошло по следам обращения в редакцию "РОСДЕРЖАВЫ" А. В.Черкасовой. Девушка просила журналистов разобраться в ситуации с ее незаконным увольнением из ГК "СЕРКОНС". По ее словам, она просила у главы компании И. Бозкура об отпуске, но тот неожиданно пришел в ярость, заявил, что Черкасова уволена, после чего подчиненные управленца вытащили ее на улицу. Там Бозкур бил девушку головой о машину, не зная, что в этот момент его снимает на видео случайный свидетель.

А.В. Черкасова в своей просьбе о помощи указала, что на нее оказывалось моральное и физическое давление с целью принудить к расторжению трудового договора. Приехав 20 марта в офис ГК "СЕРКОНС", А. Ю. Дорогов, П. А. Цыбуляк, А. В. Орел столкнулись с помехой в лице гендиректора компании А. А. Григорьева. Он не позволил журналистам осуществлять видеосъемку, а затем вместе с другими сотрудниками напал на них и А. В. Черкасову, не выпуская их на улицу. Один из представителей СМИ успел вызвать полицию, но до того, как она приехала, на улице произошло массовое избиение журналистов. В этом участвовало около двух десятков сотрудников компании "СЕРКОНС". Приезд полиции спас журналистов от трагедии, но не от больницы. А. Ю. Дорогов и А. В. Орел попали в больницу. Все пострадавшие написали заявления в правоохранительные органы, ведь в действиях нападавших явно просматриваются признаки таких преступлений, как воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и разбой. Увы, но прошло более двух недель, а глава компании продолжает разгуливать на свободе. Двойные стандарты. Когда одни (футболисты А. Кокорин и П. Мамаев) оперативно попадают в СИЗО, другие избегают ответственности за беспредел, которому нет места в современном мире…