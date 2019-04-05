Семья из Тюмени случайно выкинула на помойку несколько миллионов рублей

С обыкновенной семьей из Тюмени произошла необыкновенная история. Они выкинули на помойку несколько миллионов рублей.

Об этом сообщают местные средства массовой информации. Как пишет тюменское издание "Наш город", семья сделала это случайно.

Так, делятся подробностями удивительной истории авторы материала, жители города Тюмень продали квартиру бабушки, выручив за нее немалую сумму в несколько миллионов рублей. Деньги они положили в пакет. После же они перепутали его с мусором и, недолго думая, вынесли на помойку.

Когда семья спохватилась, было уже поздно — управляющая компания отвезла мусор на мусоросортировочный завод. Примчавшись туда, семья наскоро рассказала сотрудникам о своей проблеме. Руководство предприятия разрешило рассеянной семье покопаться в мусоре.

Как рассказывает тюменским средствам массовой информации начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, россиянам пришлось перерыли порядка 12 тонн отходов.

В конечном итоге, сообщают СМИ Тюмени, семья все же отыскала свои миллионы рублей среди общего мусора.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Новосибирске к уголовной ответственности хотят привлечь молодого человека, который в бытность свою учеником взломал школьный электронный журнал.

Фото: facebook.com.

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