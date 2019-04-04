Обвиняемый в убийстве юноша признался, что воспринимал происходящее как игру

Абдулазиз Абдулазизов, обвиняемый в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, признался, что воспринимал происходящее, как компьютерную игру. 18-летний житель Санкт-Петербурга увлекался игрой Hitman, где исполнял роль киллера, а потому, когда получил на одном из интернет-форумов предложение совершить реальное преступление, согласился.

Заказчик, зарегистрированный на форуме под ником "Мигель", предложил молодому человеку один миллион рублей за расправу с "нехорошей женщиной", убедив в том, что сам неоднократно безнаказанно убивал людей. Жертва проживала в Подмосковье, а "Мигель" в Санкт-Петербурге, откуда, по его словам, не может выехать, т. к. не отпускают родители.

Приехав в подмосковное Архангельское, Абдулазизов обнаружил в указанном месте пистолет с патронами, подкараулил Евгению Шишкину в подъезде и исполнил заказ. На месте преступления осталась пружина от пистолета со следами ДНК убийцы.

7 марта в Санкт-Петербурге Аблулазиз Абдулазизов был задержан полицией, Басманный суд Москвы отправил обвиняемого под арест. С ним был задержан и 17-летний житель Санкт-Петербурга, который, по версии следствия, являлся посредником при заказе убийства.

49-летняя Евгения Шишкина работала следователем по особо важным делам. Ранее неизвестные сожгли ее автомобиль Lexus. Как сообщала "Правда.Ру", по одной из версий это могло быть связано с тем, что следователь требовала денег от подозреваемого по делу о наркотиках молодого человека, чтобы тот не попал в колонию.

Источник фото: Следственный комитет России

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