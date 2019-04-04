Из окна московского отеля выбросили сумку с 21 миллионом рублей

В столичном отеле "Марко Поло" неизвестные напали на одного из постояльцев, перевозившего в сумке 21 миллион рублей. Злоумышленники выбросили сумку с деньгами из окна отеля. Об инциденте сообщает канал Baza в Telegram.

По информации канала, деньги собрали жители чеченского села, затем передали курьеру, который повез их в Москву. Цель, с которой люди собрали такую сумму, остается неизвестной.

Когда курьер прибыл в Москву и заселился в отель на Патриарших прудах, к нему пришли двое неизвестных - мужчина и женщина. Мужчина ударил курьера электрошокером, а женщина в это время выбросила сумку с деньгами из окна. Затем она спустилась на улицу, подобрала сумку и скрылась. Второй участник нападения был ранен курьером и в данный момент находится в больнице.

Сотрудникам правоохранительных органов грабитель сказал, что ничего не помнит и не знает, кто была его спутница и для чего она украла сумку. Официально полиция об этом инциденте ничего не сообщает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что двое неизвестных похитили из квартиры безработной жительницы Москвы деньги и ценности на сумму 17 миллионов рублей, взломав установленный в квартире сейф.

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