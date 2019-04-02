СМИ: основной версией крушения самолета совладелицы S7 считают ошибку пилота

Ошибка пилота является основной версией крушения частного одномоторного самолета Epic-LT, на борту которого находились совладелеца авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Филева отказалась от привычного для нее самолета Gulfstream G550, поскольку он бы не смог сесть на полосе аэродрома Эгельсбах, выбрав для полета небольшой Epic-LT.

На подлете к Эгельсбаху пилот запросил разрешение на посадку, а также уведомил диспетчера об отключении системы радиолокационного управления и переходе на визуальный полет. Погодные условия позволяли летчику контролировать ситуацию и посадить самолет вручную. Однако через восемь минут Epic-LT упал на поле в нескольких километрах от посадочной полосы.

Источники газеты предполагают, что во время посадки пилот допустил критическое снижение скорости, допустив сваливание машины в плоский штопор.

После падения самолет сразу же загорелся, поэтому шансов выжить у его пассажиров не было, указывается в материале.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что крушение самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines стало результатом сбоя в работе бортовой системы автоматизированного управления полетом.

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