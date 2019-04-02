Племянница Скрипаля и ее супруг подверглись нападению

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о том, что она и ее супруг подверглись нападению.

Так, рассказывает женщина, в ТСЖ, в состав правления которого она входит, недавно сменился руководитель. Виктория и ее муж Арсений зашли в помещение ТСЖ за необходимыми ей, как члену состава правления, документами.

Один из ее коллег, по словам племянницы экс-офицера ГРУ, начал вести себя неадекватно и даже ринулся в драку.

Мужчина разбил Виктории губу и пнул ее в живот. У ее супруга сломан палец, а по всему телу кровоподтеки, синяки и ссадины.

Примечательно, что, по словам Виктории, нападение сопровождалось оскорблениями в адрес ее дяди, Сергея Скрипаля.

Отметим, что инцидент произошел в Ярославле, где Виктория и ее муж Арсений и проживают на постоянной основе. Компетентные органы пообещали разобраться в ситуации.

Напомним, что ровно год назад в Великобритании, городке Солсбери, были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания заявила тогда, что мужчина и женщина были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" и обвинила в произошедшем Российскую Федерацию. Москва, отметим, все обвинения в свой адрес отрицает и настаивает на совместном расследовании, но Лондон до сих пор остается при своем мнении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Великобритании якобы всерьез задумывались над тем, чтобы переправить Сергея и Юлию Скрипалей в "безопасное место". Об этом сообщает британское издание Daily Mail. Так, пишут авторы материала, Лондон предложил им перебраться в Австралию, Новую Зеландию, Соединенные Штаты Америки или же Канаду.

Фото: Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и его племянница Виктория.

Источнику: Правда.Ру.

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