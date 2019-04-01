Власти Германии назвали причину крушения самолета главы S7

Крушение частного самолета Epic-LT могло произойти из-за технических неполадок или потери управления пилотом. На борту самолета находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец.

Об этом сообщают специалисты из Немецкой службы безопасности полетов.

Авиакатастрофа, напомним, произошла вчера, 31 марта. При заходе на посадку в аэропорт немецкого города Франкфурт-на-Майне воздушное судно рухнуло. Согласно предварительной информации, пилот не справился с управлением. Также, заявили в Немецкой службе безопасности полетов, возможно, причиной катастрофы могли стать технические неполадки.

Отметим, что на борту воздушного судна находились трое граждан Российской Федерации — председатель совета директоров авиакомпании S7 Airlines Наталья Филева, ее отец и пилот. Все трое погибли.

Российская сторона предложила Германии свою помощь в проведении расследования.

Наталии Филевой было всего 55 лет. Журнал Forbes в минувшем году оценил ее состояние в 600 миллионов долларов. Это, отметим, четвертый показатель среди богатейших женщин России.

Ранее "Правда.Ру" пилоты самолетов класса Boeing 737 MAX не были должны образом проинформированы по поводу особенностей воздушного лайнера. Об этом сообщает американское издание The New York Times. Так, пишут авторы материала, многие пилоты обучались управлять самолетом с помощью приложения на IPad — обыкновенном планшете от компании Apple.

Фото: Pravda.Ru.

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