В Приморье покончил с собой солдат-срочник

В лесу Уссурийского городского округа было обнаружено тело 18-летнего солдата срочной службы. Об этом сообщает агентство "Восток-Медиа" со ссылкой на заявление официального представителя Тихоокеанского флота ВМФ России Николая Воскресенского.
В настоящее время военный следственный отдел и региональные правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти военнослужащего. По предварительным данным, юноша покончил с собой.
По словам уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Ковалева, солдат пропал в ночь с 29 на 30 марта.
"Утром после подъема его не оказалось в казарме. Стали искать и нашли уж умершим в лесу недалеко от воинской части с признаками суицида", - сказал он и добавил, что намерен добиваться возбуждения уголовных дел в отношении офицеров воинской части, допустивших трагедию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Тверской области во время несения караула с оружием из воинской части сбежал военнослужащий контрактной службы. Позднее он был найден мертвым. Следствие предполагает, что это был суицид. Погибшего звали Денис Белоусов, ему было 27 лет. Службу он проходил в должности старшины роты.
Читайте также: Почему контрактник мог дезертировать и покончить с собой?
На Северном флоте очередной суицид, застрелился командир подводной лодки
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Мы пока еще не почувствовали результатов пенсионной реформы в полной мере. Что будет, когда это произойдет? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.
Власть не может проводить столь радикальные антисоциальные меры без катастрофических последствий для себя, считает эксперт "Правды.Ру".
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
Что представляет собой оппозиция действующей власти Венесуэлы, рассказывает обозреватель "Правды.Ру", побывавший в этой стране.