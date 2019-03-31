В Приморье покончил с собой солдат-срочник

В лесу Уссурийского городского округа было обнаружено тело 18-летнего солдата срочной службы. Об этом сообщает агентство "Восток-Медиа" со ссылкой на заявление официального представителя Тихоокеанского флота ВМФ России Николая Воскресенского.

В настоящее время военный следственный отдел и региональные правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти военнослужащего. По предварительным данным, юноша покончил с собой.

По словам уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Ковалева, солдат пропал в ночь с 29 на 30 марта.

"Утром после подъема его не оказалось в казарме. Стали искать и нашли уж умершим в лесу недалеко от воинской части с признаками суицида", - сказал он и добавил, что намерен добиваться возбуждения уголовных дел в отношении офицеров воинской части, допустивших трагедию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Тверской области во время несения караула с оружием из воинской части сбежал военнослужащий контрактной службы. Позднее он был найден мертвым. Следствие предполагает, что это был суицид. Погибшего звали Денис Белоусов, ему было 27 лет. Службу он проходил в должности старшины роты.

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