Житель Приморья получил условный срок за репост в Telegram

Суд Приморского края приговорил юриста Дмитрия Третьякова к двум годам лишения свободы условно за репост в открытый Telegram-канал сообщения журналиста Аркадия Бабченко, сообщает агентство "РИА Новости". Это первый подобный случай в России.

Приморскому юристу назначили двухлетний испытательный срок с запретом на участие в общественных организациях на указанный период, после чего освободили в зале суда.

Напомним, что Третьяков был задержан в марте минувшего года за репост сообщения Бабченко в Telegram, в котором содержались призывы к свержению власти. Он обвинялся по статье 280 Уголовного Кодекса ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). До оглашения приговора суда, житель Приморского края провел в следственном изоляторе почти год.

Защита Третьякова планирует обжаловать приговор, поскольку, по словам адвоката, он не мог знать, что в сообщении журналиста содержались призывы к свержению действующей в стране власти. Также указывается, что Федеральная служба безопасности не провела достаточное количество экспертиз, которые бы позволили установить точное наличие в сообщении Бабченко признаков экстремизма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса РФ по экстремизму.

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