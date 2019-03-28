Флот Мальты взял под контроль захваченное беженцами судно

Мальтийские военные взяли под контроль контроль торговое судно El Hiblu, захваченное ливийскими мигрантами в Сицилийском проливе. Об этом сообщило 28 марта информагентство AFP. Власти Мальты не намерены пускать его в свои порты. Глава МВД Италии Маттео Сальвинии также заявил, что находящиеся на судне беженцы не попадут в страну.

"Это не терпящие бедствие мигранты, а настоящие пираты, и они увидят Италию только в бинокль", — сказал журналистам Сальвинии.

Более сотни ливийцев пытались морским путем покинуть страну на ненадежном транспорте. Когда их плавсредство стало тонуть, экипаж находившегося поблизости El Hiblu провел спасательную операцию и взял беженцев на борт. Но когда те поняли, что их вернут обратно в Ливию, они решили захватить спасшее их судно и направить в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза.

После свержения Муаммара Каддафи масса беженцев хлынула из Ливии в Европу. Средиземное море является одним из самых востребованных маршрутов для нелегальной миграции. Ранее "Правда.Ру" сообщала о гибели десяти ливийских беженцев, пытавшихся морем добраться до Италии.

Источник фото: shipspotting. com

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