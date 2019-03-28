Флот Мальты взял под контроль захваченное беженцами судно.

Мальтийские военные взяли под контроль контроль торговое судно El Hiblu, захваченное ливийскими мигрантами в Сицилийском проливе. Об этом сообщило 28 марта информагентство AFP. Власти Мальты не намерены пускать его в свои порты. Глава МВД Италии Маттео Сальвинии также заявил, что находящиеся на судне беженцы не попадут в страну.
"Это не терпящие бедствие мигранты, а настоящие пираты, и они увидят Италию только в бинокль", — сказал журналистам Сальвинии.
Более сотни ливийцев пытались морским путем покинуть страну на ненадежном транспорте. Когда их плавсредство стало тонуть, экипаж находившегося поблизости El Hiblu провел спасательную операцию и взял беженцев на борт. Но когда те поняли, что их вернут обратно в Ливию, они решили захватить спасшее их судно и направить в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза.
После свержения Муаммара Каддафи масса беженцев хлынула из Ливии в Европу. Средиземное море является одним из самых востребованных маршрутов для нелегальной миграции. Ранее "Правда.Ру" сообщала о гибели десяти ливийских беженцев, пытавшихся морем добраться до Италии.
Источник фото: shipspotting. com
Читайте также
Нелегальные мигранты попадают в Италию на украинских яхтах
Более тысячи мигрантов спасли у побережья Ливии
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Что дал людям венесуэльский социализм? Как развиваться стране в условиях необъявленных, но фактически начатых американцами войны и грабежа? Как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро? Каковы его шансы удержать власть? Обозреватель "Правды.Ру" делится впечатлениями после посещения Венесуэлы.