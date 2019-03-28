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В Москве задержан бывший губернатор Хабаровского края Ишаев

Происшествия

Бывший губернатор Хабаровского края и экс-полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев был задержан в Москве в четверг, 28 марта. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник, близкий к следствию. 

В Москве задержан бывший губернатор Хабаровского края Ишаев. 401682.jpeg

По данным агентства "РБК", задержание Ишаева связано с расследованием уголовного дела о масштабных хищениях в лесной отрасли региона. Бывшего чиновника подозревают в крупном мошенничестве

Источник агентства в центральном аппарате МВД добавил, что задержаны также сын Ишаева, глава представительства "Роснефти" в Хабаровском крае и заместитель правительства Хабаровского края. 

Агентство ТАСС подтверждает факт проведения обысков в правительстве Хабаровского края в рамках "лесного дела", общий ущерб по которому оценивается приблизительно в 10 миллиардов рублей. 

Напомним, что Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год. В 2009 году он был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. С 2012 по 2013 год получил должность министра по развитию Дальнего Востока. В 2013 году Ишаев был освобожден от всех постов в связи с плановой ротацией кадров. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 26 марта был задержан экс-министр по координации "Открытого правительства" Михаил Абызов, обвиняемый в хищении 4 миллиардов рублей.

На фото: Виктор Ишаев

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Темы Ишаев Россия Москва задержание губернатор Дальний Восток
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