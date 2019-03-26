Жителя Новоузенска будут судить за оскорбление полиции

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Новоузенска, в грубой форме выражавшего недовольство условиями проживания в местной гостинице. Как сообщает областное следственное управление, 37-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возмутило, что новоузенская гостиница хуже, чем в Москве.

Прибывшие по просьбе администратора сотрудники полиции намеревались привлечь гражданина к административной ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде, но тот усугубил свое положение, отказываясь подчиняться правоохранителям.

"Мужчина в присутствии персонала и постояльцев гостинцы высказал в адрес одного из полицейских слова грубой нецензурной брани. Последующие действия злоумышленника, направленные на публичное оскорбление представителя власти, были пресечены присутствовавшими сотрудниками правоохранительного органа", — сообщает следственное управление.

Сейчас за нарушение статьи 319 Уголовного кодекса РФ мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до одного года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Нижегородской области за пьяную езду за рулем, приведшую к ДТП, уволен заместитель министра образования.

Источник фото: vbeg. ru

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