В летевший из Казани в Сочи самолет ударила молния

В пассажирский самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Казани в Сочи, на подлете к сочинскому аэропорту попала молния. Об этом сообщает "Российская Газета".
По словам руководителя по маркетингу и связям с общественность аэропортов Краснодарского края Анной Шалимовой, инцидент произошел накануне утром, когда самолет находился в 35 километрах от Сочи.
"Посадка прошла благополучно. Самолет в аэропорту осмотрели техники. Сейчас в связи с происшествием работает комиссия", - сказала Шалимова.
В результате попадания молнии никто из пассажиров рейса не пострадал, само воздушное судно также не получило никаких повреждений. Позднее самолет без пассажиров вернулся в аэропорт базирования.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург - Москва в воскресение, 17 марта, вернулся в аэропорт Пулково через полчаса после вылета из-за потерявшего сознания пассажира.
По словам очевидцев, мужчина потерял сознание во время набора высоты. Спасти жизнь пассажира удалось благодаря грамотным и своевременным действиям стюардесс. В Пулково самолет уже ожидали врачи, машина реанимации прибыла чуть позже и забрала мужчину. Самолет продолжит полет в Москву с часовой задержкой.
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