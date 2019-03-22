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В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку

Происшествия

В Ямало-Ненецком автономном округе совершил вынужденную жесткую посадку пассажирский вертолет Ми-8.

В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку. 401252.jpeg

Об этом, ссылаясь на анонимные источники в экстренных службах, сообщает ряд средств массовой информации.

Так, согласно предоставленным данным, на борту совершившего жесткую посадку вертолета находились 20 человек и три человека экипажа. В результате инцидента, сообщил источник, никто не пострадал.

Сообщается, что Ми-8 вылетел из места в 150 километрах от Нового Уренгоя. В результате жесткой посадки у него, по словам источника в экстренных службах, отвалился хвост.

Воздушное судно, отметим, приземлилось в поселке Нори Надымского района. На данный момент нет никакой достоверной информации о причинах жесткой посадки.

Примечательно, что инцидентом уже заинтересовались в Следственном комитете Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте. Специалисты силового ведомства, отмечает пресс-служба, организовали проверку происшествия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ровно год назад на юге Чечни пассажирский вертолет Ми-8 потерпел крушение. То происшествие закончилось куда более трагически. Так, в результате инцидента погибли несколько человек.

Фото: Википедия.

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Темы Ми-8 ЯНАО Россия
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