В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку

В Ямало-Ненецком автономном округе совершил вынужденную жесткую посадку пассажирский вертолет Ми-8.
Об этом, ссылаясь на анонимные источники в экстренных службах, сообщает ряд средств массовой информации.
Так, согласно предоставленным данным, на борту совершившего жесткую посадку вертолета находились 20 человек и три человека экипажа. В результате инцидента, сообщил источник, никто не пострадал.
Сообщается, что Ми-8 вылетел из места в 150 километрах от Нового Уренгоя. В результате жесткой посадки у него, по словам источника в экстренных службах, отвалился хвост.
Воздушное судно, отметим, приземлилось в поселке Нори Надымского района. На данный момент нет никакой достоверной информации о причинах жесткой посадки.
Примечательно, что инцидентом уже заинтересовались в Следственном комитете Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте. Специалисты силового ведомства, отмечает пресс-служба, организовали проверку происшествия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ровно год назад на юге Чечни пассажирский вертолет Ми-8 потерпел крушение. То происшествие закончилось куда более трагически. Так, в результате инцидента погибли несколько человек.
Фото: Википедия.
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