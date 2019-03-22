Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах

Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства Российской Федерации в Афинах, столице Греции.
Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 марта. О нем сообщил пресс-атташе посольства РФ Василий Гаврилов.
По словам Гаврилова, ранним утром неизвестные, проезжая на мотоцикле мимо российского посольства, метнули гранату в полицейскую будку, что находится в непосредственной близости от здания ведомства. Как сообщает пресс-атташе посольства РФ, граната взорвалась.
Был нанесен значительный материальный ущерб, но никто не пострадал, отмечает Василий Гаврилов.
В данный момент полицейские Греции оцепили здание посольства Российской Федерации в Афинах. По словам Гаврилова, силовые ведомства начали проверку инцидента.
Не исключено, что случившееся является причиной резко ухудшившихся дипломатических отношений Москвы и Афин. Так, напомним, в минувшем году правительство Греции выслало из страны несколько российских дипломатов.
По словам представителей греческого правительства, на этот шаг Афины якобы пошли из-за вмешательства Москвы в отношения между Грецией и Северной Македонией. Примечательно, что Российская Федерация позволила себе зеркальный ответ и выдворила из страны нескольких греческих дипломатов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства обороны Греции Панос Камменос призвал Соединенные Штаты Америки расширить сотрудничество между двумя странами и увеличить свои военное присутствие на территории Греции.
Фото: Pravda.Ru.
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