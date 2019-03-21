СМИ сообщают об обмороках на церемонии прощания с Юлией Началовой

Людям, пришедшим на церемонию прощания с певицей Юлией Началовой, становится плохо. Одна из прибывших на гражданскую панихиду женщин упала в обморок на выходе из траурного зала. Об этом сообщает "Газета.ru".
По информации интернет-издания, в зале дежурят врачи, которые раздают успокоительное тем, чье самочувствием ухудшилось.
Сообщается также и о том, что многих поклонников певицы не допускали на церемонию прощания в течение нескольких часов, что вызвало среди собравшихся людей, многие их которых пришли уже к 8 утра, возмущение и конфликты.
Напомним, певица была госпитализирована 8 марта. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы, а затем провели операцию 16 марта. В этот же день Юлия Началова скончалась.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Юлия Началова не позволила медикам удалить ей палец, в котором развивалась инфекция. Об этом рассказала Анна Исаева, PR-директор певицы. Также она рассказала о том, что Началова в последние месяцы жизни принимала большое количества лекарств и препаратов из Китая.
Друг российской певицы Егор Иващенко считает, что ее иммунитет был ослаблен химической терапией. По его словам, Юлия Началова вела себя необычно - она не до конца понимала всю серьезность ситуации.
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Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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