На Бали убиты двое россиян, которые пытались ограбить обменный пункт

Два гражданина России были убиты полицией при попытке огранить обменный пункт. Еще один подозреваемый задержан. Об этом сообщили представители российского посольства в Джакарте.
"Полиция острова Бали пресекла попытку ограбления обменного пункта. Двое грабителей были убиты, еще один — задержан. Правоохранители утверждают, что все трое преступников являются гражданами России, хотя их паспорта не были предоставлены дипломатам" — рассказал пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Также дипломат сообщил, что полиция проводит операцию по поимке еще четверых преступников, так как по предварительным данным нападавших было семь человек.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала обзорный материал, в котором приводились десять самых крупных ограблений мира. Интересно, что большинство самых громких ограблений совершены в конце прошлого и начале этого века. Банки по-прежнему являются главным объектом преступных замыслов и, отнюдь, не так надежны в плане безопасности, как нам представляется.
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