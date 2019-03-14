На Камчатке ожидается мощное извержение вулкана

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило о высокой вероятности извержения вулкана Безымянный. С 14 по 22 марта на вулкане ожидаются мощные выбросы пепла, высотой от 6 до 15 километров над уровнем моря.

О предстоящем извержении спасателям сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения и Камчатского филиала геофизической службы Российской академии наук.

"Оранжевый код", присвоенный вулкану, означает, что его активность может угрожать авиационной безопасности, поэтому маршруты движения самолетов в его районе не проходят.

МЧС предупредило местных жителей о возможном выпадении пепла на окрестные поселки, слой которого может достигнуть нескольких миллиметров. Туристам, которые планируют совершить в ближайшие дни походы в вулкану, следует опасаться повышения концентрации опасных газов в воздухе вблизи Безымянного.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что камчатский вулкан Плоский Толбачик выбросил на поверхность Земли несколько сотен крупных алмазов.

Источник фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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